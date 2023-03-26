وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جثة عشيقته

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على قتل عشيقته، لكنه توفي بأزمة قلبية أثناء تقطيع جسدها لإخفاء جريمته.

وتكشفت حيثيات الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا بالعثور على جثتين لشاب وسيدة، داخل شقة سكنية في منطقة المرج في القاهرة.