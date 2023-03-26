وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جثة عشيقته

وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جثة عشيقته

أحمد محمود

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على قتل عشيقته، لكنه توفي بأزمة قلبية أثناء تقطيع جسدها لإخفاء جريمته.

 وتكشفت حيثيات الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا بالعثور على جثتين لشاب وسيدة، داخل شقة سكنية في منطقة المرج في القاهرة.

وفاة مصري بأزمة قلبية أثناء تقطيع جثة عشيقته
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 وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال التحريات، ارتباط الشاب والسيدة بعلاقة غير شرعية، وأنه وقع بينهما خلاف وهما معا في الشقة مكان الواقعة.

 وأشارت التحريات، إلى أن الخلاف تطور بينهما، ما دفع الشاب إلى قتل السيدة، وأثناء تقطيعه جسدها لإخفاء جريمته، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

مصر
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