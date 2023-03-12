لص يسطو على ابنه أمام صراف آلي

وخلال المحاكمة، قال الصبي إنه عندما وضع بطاقته الائتمانية في جيبه وأخذ النقود من الماكينة، شعر برجل يتربص به، وبمجرد أن استدار يسارًا شعر بشيء ما على الجانب الأيسر من وجهه، ثم قام اللص بجذبه من رقبته وتثبيته على الحائط، ثم طلب منه أن يعطيه المال.

وبمجرد أن بدأ الحديث، شعر الصبي بالذهول من هذا الصوت كان يعرفه جيدًا، وتبين أنه والده، وسأل الرجل: هل أنت جاد؟، هل تعرف من أنا؟، ليخبره أنه لا يهتم، وقام الصبي بخلع الغطاء الذي كان يرتديه والده على وجهه وسأله ماذا يفعل؟، ليرد عليه: "أنا آسف، أنا يائس".

وسرعان ما فر الابن من مكان الحادث وأخبر أفراد أسرته بالحادث قبل الاتصال بالشرطة، وتم القبض على الأب واعترف لاحقًا بجريمته وحيازة سكين في مكان عام.

وأثناء الاعتراف بتهمة محاولة السطو على الضحية، قال إنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي قام باستهدافه هو ابنه عندما كان أمام ماكينة الصراف الآلي.

يشار إلى أنه تم الحكم على الأب السارق بالسجن 26 شهرًا، وأبلغ نقيب الشرطة، أندرو كوبي المحكمة أن هذا الحادث واحد من مجموعة غير عادية من الحوادث.