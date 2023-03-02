تقرير طبي: منفّذ الهجوم ضدّ الأكراد في باريس يعاني من اضطرابات في الشخصية

خلص تقرير طبي، نُشر اليوم الخميس، إلى أنّ الرجل الذي نفذّ في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي هجومًا مسلّحًا في باريس، قتل خلاله 3 أكراد، يعاني من اضطرابات في الشخصية أثّرت "إلى حدّ ما" على قدرته على التمييز لحظة تنفيذه الهجوم.

وفي التقرير، الذي نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يقول طبيبان نفسيان فحصا وليام مالي، في الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إنّ "فحصه النفسي لا يكشف عن مرض عقلي متطوّر أو مكتمل، ولكنّه يكشف عن اضطرابات في الشخصية تندرج في إطار مميّزات جنون الارتياب".