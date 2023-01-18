أول تعليق من أرملة وائل الإبراشي على قرار نقابة الأطباء تبرئة طبيبه

علقت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، على قرار نقابة الأطباء بحفظ التحقيق وبراءة الطبيب شريف عباس المتهم بالتسبب في وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها لم تتفاجأ بالقرار.

وكتبت الإبراشي عبر الصفحة الرسمية لزوجها على "فيسبوك": "لم أتفاجأ من قرار نقابة الأطباء ولم أكن أعوّل في قضية الراحل وائل الإبراشي على نقابة الأطباء"، مضيفة: "بما أن قانون المسؤولية الطبية ما زال يحارب داخل مجلس الشعب فلا أتوقع رد فعل آخر من نقابة الأطباء، وما زلنا نأمل في رجوع حق وائل من خلال قضاء مصر النزيه".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت النقابة نتائج التحقيق بشأن وجود "خطأ طبي" في وفاة الإبراشي، خلال فترة علاجه من مضاعفات فيروس كورونا، نافية أن تكون الوفاة ناتجة عن "وجود خطأ مهني".

وقالت في بيان إنه "تم عرض الشكوى المقدمة من سحر محمود أرملة الإبراشي على لجنة التحقيق، التي انتهت إلى حفظ الشكوى؛ لعدم وجود خطأ مهني".