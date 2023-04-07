القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك في كلس التركية
تمكنت الشرطة في مدينة كلس التركية من القبض على قاتل الطفلة السورية غنى خالد مرجمك، 9 أعوام، وذلك بعد مطاردته في حي أكرم جاتين.
وأثارت قصة اختفاء الطفلة غنى من حي أوكشلار في مدينة كلس، قبل العثور عليها مقتولة، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فقد فقدت الطفلة غنى مرجمك بعد خروجها من مدرستها في طريقها إلى المنزل، في وقت أكدت فيه زميلاتها عودتها معهن للحي الذي تقطن فيه.
واستنفر رجال الأمن بحثا عن الطفلة، بينما رصدتها كاميرات المراقبة وهي تدخل حارة منزلها، لتذهب الشكوك نحو أحد المواطنين الأتراك.
وعثر لاحقًا على الطفلة السورية غنى مرجمك مقتولة في منزل مجاور داخل بئر ماء يبلغ عمقها 12 مترا.
ووفق معلومات متداولة، فقد قام القاتل بوضع فحم حجري بواسطة حبل على عنقها، لضمان إغراقها في الماء.
وبينت التحقيقات أن القاتل يمتلك محل زهور في كلس ولعائلته سمعة سيئة في المدينة، وسبق أن قام ابنه بطعن شاب سوري قبل مدة من جريمة الطفلة غنى.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن ملابسات الجريمة وأسبابها.