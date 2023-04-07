القبض على قاتل الطفلة السورية غنى مرجمك في كلس التركية

تمكنت الشرطة في مدينة كلس التركية من القبض على قاتل الطفلة السورية غنى خالد مرجمك، 9 أعوام، وذلك بعد مطاردته في حي أكرم جاتين.

وأثارت قصة اختفاء الطفلة غنى من حي أوكشلار في مدينة كلس، قبل العثور عليها مقتولة، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فقد فقدت الطفلة غنى مرجمك بعد خروجها من مدرستها في طريقها إلى المنزل، في وقت أكدت فيه زميلاتها عودتها معهن للحي الذي تقطن فيه.