إطلاق سراح الشاعر الجزائري لزهاري لبتر بعد أسبوع من توقيفه

أطلق القضاء الجزائري الثلاثاء سراح الناشر والشاعر لزهاري لبتر بعد أسبوع من توقيفه لأسباب لم تتضح بعد، ولم يكشف لبتر سبب توقيفه في المنشور الذي كتبه على صفحته على فيسبوك لإعلان مغادرته الحبس، وشكر من سانده.

وكتب الشاعر: "شكرا جزيلا لكم جميعا، من جميع أنحاء الوطن وخارجه، لمساندتكم لي ولتعبيركم بشكل أو بآخر، عن تضامنكم معي في الأوقات الصعبة التي مررت بها في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "ستتفهمون أنه من الصعب إجابتكم بشكل فردي في هذا اليوم وأنا أعود لأهلي محتاجا للراحة"، متعهدا بمواصلة "كفاحي من أجل وطني، وفيا لمبادئ العدالة والحرية".