الأردن.. 295 ألف دولار تعويض لعامل سقط من لعبة مائية

ألزمت محكمة أردنيّة شركة مختصة بالألعاب المائية بدفع مبلغ 210 آلاف دينار (نحو 295 ألف دولار) كتعويض ضرر لعامل تنظيف أصيب بشلل تام، إثر سقوطه من إحدى الألعاب التابعة للشركة خلال عمله في التنظيف.

وقال موقع رؤيا الإخباري المحلي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة محكمة صلح جزاء عمان، أصدرت حكمًا ضد شركة مختصة بالألعاب المائية، وألزمتها بدفع مبلغ 210 آلاف دينار كتعويض ضرر للعامل.