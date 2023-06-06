الأردن.. 295 ألف دولار تعويض لعامل سقط من لعبة مائية
ألزمت محكمة أردنيّة شركة مختصة بالألعاب المائية بدفع مبلغ 210 آلاف دينار (نحو 295 ألف دولار) كتعويض ضرر لعامل تنظيف أصيب بشلل تام، إثر سقوطه من إحدى الألعاب التابعة للشركة خلال عمله في التنظيف.
وقال موقع رؤيا الإخباري المحلي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة محكمة صلح جزاء عمان، أصدرت حكمًا ضد شركة مختصة بالألعاب المائية، وألزمتها بدفع مبلغ 210 آلاف دينار كتعويض ضرر للعامل.
وبين قرار المحكمة، أن موظفًا في الشركة كان مكلفًا بتنظيف الألعاب المائية أصيب بكسور متعددة في الأطراف والجسم نتيجة انزلاقه أثناء تنظيف لعبة "السحسيلة" المائية، وسقط خارج المسبح المخصص، واصطدم بالأرض، ما تسبب في إعاقته بنسبة 100%.
وتبين للمحكمة أن شركة الألعاب لم توفر وسائل السلامة العامة للعاملين ولزائري المنتجع المائي، ما اعتبرته المحكمة خطأ جسيمًا من الشركة المدعى عليها، تسبب بإصابة المدعي.