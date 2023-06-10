المشتبه به في هجوم الطعن بـ"أنسي" يمثل أمام قاض فرنسي

يمثل المشتبه به في هجوم أسفر عن إصابة 4 أطفال واثنين من المتقاعدين في مدينة أنسي جنوب شرق فرنسا، أمام القضاة اليوم السبت.

وقال تلفزيون "بي.إف.إم"، إن السلطات الفرنسية نقلت المشتبه به من مركز الشرطة المحتجز به ليمثل أمام أحد القضاة.

وبث التلفزيون صورًا للمشتبه به، وهو محمول من قبل أفراد من الشرطة على محفة إلى سيارة سوداء تنتظر عند الباب الخلفي لمركز الشرطة.