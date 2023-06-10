المشتبه به في هجوم الطعن بـ"أنسي" يمثل أمام قاض فرنسي
يمثل المشتبه به في هجوم أسفر عن إصابة 4 أطفال واثنين من المتقاعدين في مدينة أنسي جنوب شرق فرنسا، أمام القضاة اليوم السبت.
وقال تلفزيون "بي.إف.إم"، إن السلطات الفرنسية نقلت المشتبه به من مركز الشرطة المحتجز به ليمثل أمام أحد القضاة.
وبث التلفزيون صورًا للمشتبه به، وهو محمول من قبل أفراد من الشرطة على محفة إلى سيارة سوداء تنتظر عند الباب الخلفي لمركز الشرطة.
وستعقد المدعية العامة بمدينة أنسي، لين بونيه ماتيس، التي تقود التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم الخميس، في وقت لاحق اليوم مؤتمرًا صحفيًا.
ويخضع المشتبه به، وهو لاجئ سوري عمره 31 عامًا، للتحقيق بتهمة الشروع في القتل.
وقالت المدعية العامة، إنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الإرهاب كان دافع المهاجم.