بريطانيا.. تهم جمع بيانات الأطفال‭ ‬تلاحق يوتيوب

قالت الهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها.

وقال ماكان إن منصة بث المقاطع المصورة خالفت القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرا من خلال جمع بيانات "المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات" لنحو خمسة ملايين طفل.

وتسعى البلدان جاهدة للموازنة بين الحقوق والتشريعات التي تحمي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار دون انتهاك حرية التعبير.