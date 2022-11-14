الإمارات.. شخص يودع 917 ألف دولار في حساب آخر عن طريق الخطأ

قضت محكمة إماراتية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ مليونين و469 ألف درهم (أكثر من 672 ألف دولار)، وذلك بعد أن وصل إلى حساب الأول مبلغ مالي ضخم عن طريق الخطأ، ورفض إرجاعه.

وجاء حكم محكمة أبوظبي الابتدائية، بناء على دعوى أقامها أحد الأشخاص، أفاد فيها بأنه أودع 3 ملايين و269 ألف درهم (أكثر من 917 ألف دولار)، في حساب شخص آخر بالخطأ، وأن الأخير رفض إعادته له.

وقام المشتكى عليه بتحويل جزء من المبلغ إلى حسابات أخرى، بينما سحب جزءا آخر نقدا، بحسب ما أوردت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الأحد.

وطالب صاحب الدعوى، المحكمة، بإلزام المشتكى عليه بأن يؤدي له المبلغ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنها "تطمئن إلى تقرير الخبرة الاستشاري المودع في ملف الدعوى الذي خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن الذمة المالية للمشتكى عليه مشغولة بمليونين و469 ألف درهم للشاكي".

ولفتت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يفيد سداد المشتكى عليه المبلغ للشاكي"، مشددة على أنه "لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه فعليه رده".

وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام المشتكى عليه بأن يؤدي إلى الشاكي مليونين و469 ألف درهم، وألزمته بالمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة.