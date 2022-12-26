تونس.. تبرئة الفنان نور شيبة من تهمة حيازة الكوكايين

قضت محكمة تونسية، الإثنين، ببراءة الفنان الشعبي التونسي نور شيبة، من تهمة "حيازة مواد مخدرة" (الكوكايين)، وذلك بعد 8 أشهر من إيداعه السجن.

وأكد نقيب الفنانين التونسيين ماهر الهمامي، تبرئة شيبة عبر تدوينة نشرها على صفحته عبر "فيسبوك"، قائلا: "الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الفنان نور شيبة في قضية حيازة المخدرات".

ويبقى الفنان التونسي بحالة سراح على ذمة القضية إلى حين إعادة محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف القضية بهيئة مغايرة.

ويظل شيبة موقوفا على ذمة قاضي التحقيق بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تغيير وتبديل عينات من التحاليل المجراة عليه، وذلك بعد تجديد قاضي التحقيق إيقافه تحفظيا.