ارتفاع عدد وفيات طائفة كينية تمسك عن الطعام من أجل الجنة

قال وزير الداخلية الكيني، كيثور كينديكي، إن عدد الوفيات بين أعضاء طائفة دينية، آمنوا بأنهم سيدخلون الجنة إذا أمسكوا عن تناول الطعام، ارتفع إلى 89 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية مع استخراج السلطات للجثث من مقابر جماعية وجدت في منطقة تبلغ مساحتها 800 فدان بغابة شاكاهولا في شرق كينيا، حيث مقر كنيسة تطلق على نفسها اسم جود نيوز الدولية.

واستخرجت معظم الجثث من مقابر حفرت على عمق قليل من سطح الأرض، بينما عُثر على عدد قليل من أعضاء الطائفة أحياء ومصابين بالهزال، لكنهم توفوا في وقت لاحق.

وقال كينديكي لصحفيين في الموقع إن ثلاثة أشخاص آخرين أُنقذوا أحياء، مما يرفع عدد الناجين الذين عُثر عليهم حتى الآن إلى 34 شخصا.