"أليك بالدوين" يتهم المدعين بارتكاب خطأ قانوني

اتهم الممثل الأمريكي أليك بالدوين المدّعين العامين الذين وجّهوا إليه تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم "راست" عام 2021 بطلقة من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، بارتكاب "خطأ قانوني".

وحصلت الحادثة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في موقع تصوير "راست" داخل مزرعة في سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيراً إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهراً، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

ويواجه بالدوين كذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بما يُسمّى "ظروفا مشددة" مرتبطة باستخدامه السلاح.