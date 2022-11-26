تقرير: أكياس مخدرات تغزو شواطئ إسرائيل

تعمل الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل حل لغز العثور على أكياس بلاستيكية ممتلئة بالمخدرات، جرفتها المياه إلى الشواطئ الإسرائيلية من مدينة نهاريا شمالا وصولا إلى سواحل تل أبيب، وفقا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت.

وظهرت على الشواطئ الإسرائيلية لمدن نهاريا، وحيفا، وزخرون ياعكوف، والخضيرة، وتل أبيب، بشكل متزامن، أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، تحتوي على كميات كبيرة من المخدرات، دون وجود تفسير لهذه الظاهرة.

ووفق تقرير الصحيفة العبرية، تحاول الشرطة الإسرائيلية والأجهزة المعنية في الوقت الراهن إيجاد صلة بين الحالات التي شهدتها مواقع مختلفة.