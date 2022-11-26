جريمة بشعة.. سوداني يُصدم بمقتل أفراد عائلته بعد عودته للمنزل

صُدم سوداني بمقتل عائلته لدى عودته إلى المنزل في العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد تقرير محلي.

وقال موقع "اليوم التالي" الإخباري، إن "عائلة مكونة من سيدة وابنها وابنتها وعاملة منزل قتلوا باطلاق نار من قبل مسلحين استهدفوا منزلهم في الخرطوم".

وأضاف الموقع أن "المسلحين أطلقوا النار من مسدس كاتم للصوت على رؤوس المجني عليهم، بعد اقتحامهم منزل العائلة".

وأشار إلى أنه "لم يكن الزوج في المنزل لحظة اقتحام المسلحين له وارتكاب الجريمة البشعة بحق أفراد أسرته، وقد اكتشف ذلك فور عودته من الخارج".

وقالت مواقع إخبارية سودانية إن الجناة لم يأخذوا شيئا من المنزل بعد ارتكابهم الجريمة رغم وجود مقتنيات ثمينة.

وكانت الجريمة قد وقعت في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى أن الجريمة ارتكبت بمسدس يخص رب الأسرة.