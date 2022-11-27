مصر.. 9 أشخاص يلقون شابا من الطابق الثامن بسبب "توك توك"
شهدت مصر، السبت، جريمة قتل بشعة لشاب على يد مجموعة من الأشخاص؛ بسبب الاشتباه في سرقته دراجة بخارية (توك توك).
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغاً يُفيد بالعثور على جثة شاب ملقاه بطريق الكورنيش، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر على جسده آثار تعذيب.
وتبين من خلال التحريات، إقدام 9 أشخاص على خطف الشاب وتقييده بالحبال وتعذيبه داخل شقة ملك أحدهم بمنطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة.
كما توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى أنه عقب انتهاء وصلة التعذيب، حمل 4 من الجناة المجني عليه وألقوا به من الطابق الثامن بالعقار محل الواقعة، ثم حملوا الجثمان وألقوه بالطريق لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وبمناقشتهم تبين أنه تمت سرقة مركبة "توك توك" من أحدهم، واشتبهوا في أن الضحية هو الذي سرقها.
وأشاروا إلى أنهم اختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه بالحبال، ثم حمله 4 منهم وألقوا به من الطابق الثامن.
وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.
وتأتي الواقعة بعد أسابيع قليلة، في منطقة حلوان التي شهدت واقعة الصيدلي ولاء زايد، والتي أثارت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمعاقبة الجناة.
وبحسب رواية النشطاء - آنذاك - أحضرت الزوجة الأولى والدها ووالدتها وشقيقيها برفقة بعض "البلطجية"، واعتدوا على الصيدلي ولاء في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان، قبل سقوطه من شرفة منزله أمام طفله، ليلقى مصرعه.
وكشفوا أن سبب إلقائه من منزله أن أفراد أسرة زوجته حاولوا إجباره على التوقيع على بيع جميع ممتلكاته لكنه رفض فقتلوه.