مصر.. 9 أشخاص يلقون شابا من الطابق الثامن بسبب "توك توك"

كما توصلت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى أنه عقب انتهاء وصلة التعذيب، حمل 4 من الجناة المجني عليه وألقوا به من الطابق الثامن بالعقار محل الواقعة، ثم حملوا الجثمان وألقوه بالطريق لتضليل رجال الأمن وإيهامهم بأنه حادث سير.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وبمناقشتهم تبين أنه تمت سرقة مركبة "توك توك" من أحدهم، واشتبهوا في أن الضحية هو الذي سرقها.

وأشاروا إلى أنهم اختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه بالحبال، ثم حمله 4 منهم وألقوا به من الطابق الثامن.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.