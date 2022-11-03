الكويت.. "التمييز" تطعن بالمؤبد وتطلب إعدام قاتل فرح أكبر

طالبت نيابة التمييز الكويتية في مذكرتها، اليوم الخميس، بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين المتهم بقتل الشابة فرح حمزة أكبر، وطعنت على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، جاءت مطالبة التمييز بالإعدام لتوافر أركان جريمة القتل مع سبق الإصرار.

وحددت محكمة التمييز جلسة الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أول جلسة للقضية.

وكانت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران الماضي، ألغت حكم إعدام قاتل فرح أكبر، وقضت بالمؤبد.

وتعتبر قضية فرح أكبر هذه من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها، بعد الجدل الواسع الذي أثارته في البلاد.

ووقعت جريمة القتل، في الـ20 من نيسان /أبريل من عام 2021، إذ أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورميها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة.

ووجهت النيابة العامة تهمتيْ الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، إضافة إلى اتهامه بوضع جهاز إلكتروني بمركبة المجني عليها، يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، زاعمًا أنها "هي من قتلت نفسها طعنًا".

وانقسمت الآراء تجاه هذه القضية منذ بدايتها، فرغم التعاطف الواسع مع الشابة وعائلتها والمطالبة بإعدام القاتل، علت أصوات أخرى طالبت بضرورة التحري عن تفاصيل القضية بعد أن راجت أحاديث بوسائل التواصل تزعم "وجود علاقة ومعرفة قديمة بين القاتل والمقتولة".

ودفعت تلك الأحاديث المحامي عبد المحسن القطان لتقديم بضع شكاوى ضد أشخاص، قال "إنهم تعمدوا الإساءة لموكلته وتداولوا أخبارًا غير صحيحة ومنهم والدة المتهم".

وفي خلفيات الحادثة، أن المحامية دانة أكبر، وهي شقيقة الضحية، كانت رافعت في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددًا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه، نظرًا لتهديده المتواصل؛ ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة لتوجيه اتهامات للنيابة العامة ووزارة الداخلية، بالتهاون مع المتهم.