تفاصيل جديدة حول مقتل أسرة سودانية رميًا بالرصاص في الخرطوم
قُتلت سيدة وابنها وابنتها رميًا بالرصاص صباح اليوم الأحد، وذلك بعد أن هاجمهم الجناة داخل منزلهم في مدينة ببري السودانية، دون أن يأخذوا أي شيء من المنزل رغم وجود مقتنيات ثمينة.
وأشارت المعاينات الأولية إلى أن الإصابات تركزت في الرأس لكل الضحايا، كما عثر على مسدس يعتقد بأنه استغل في ارتكاب الجريمة، وتبين أن المسدس يخص الأب، كما عثر على سلاح يخص الأب بجانب مقتنيات ثمينة وهواتف نقالة لم يتم الاستيلاء عليها، مما ينفي دافع السرقة وراء ارتكاب الجريمة .
وفي التفاصيل وفقًا لصحيفة "الانتباهة"، كان رب الأسرة قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بعثوره على أفراد أسرته مقتولين في ظروف غامضة، وبحسب شهود عيان، فإن الأب حضر إلى المنزل عند حوالي الساعة الحادية عشرة والربع، وبعدها بنحو نصف ساعة، أي في حوالي الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة، استنجد الأب بالجيران وأبلغهم بعثوره على أفراد أسرته مقتولين، وأن مجهولين اقتحموا منزله وقتلوا أفراد عائلته.
من جهتها، وصلت إلى مسرح الحادث قوات شرطة ولاية الخرطوم، وأحيلت الجثامين للمشرحة وتم أخذ عينات وآثار وبصمات من مسرح الحادث، وقُيّد بلاغ بقسم دائرة الاختصاص وشرعت الشرطة في التحري.