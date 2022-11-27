تفاصيل جديدة حول مقتل أسرة سودانية رميًا بالرصاص في الخرطوم

قُتلت سيدة وابنها وابنتها رميًا بالرصاص صباح اليوم الأحد، وذلك بعد أن هاجمهم الجناة داخل منزلهم في مدينة ببري السودانية، دون أن يأخذوا أي شيء من المنزل رغم وجود مقتنيات ثمينة.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن الإصابات تركزت في الرأس لكل الضحايا، كما عثر على مسدس يعتقد بأنه استغل في ارتكاب الجريمة، وتبين أن المسدس يخص الأب، كما عثر على سلاح يخص الأب بجانب مقتنيات ثمينة وهواتف نقالة لم يتم الاستيلاء عليها، مما ينفي دافع السرقة وراء ارتكاب الجريمة .