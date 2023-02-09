لاستيائه من صوتها.. فرنسي قتل جارته ثم استكمل لعبة "سكرابل"

نشرت محكمة فرنسية تفاصيل آخر جلسات محاكمة فرنسي قتل جارته طعناً بسكين، لاستيائه من صوتها، ثم عاد إلى منزله واستكمل لعبة تكوين الكلمات "سكرابل" عبر الإنترنت.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقعت هذه الحادثة التي لا تزال قيد المحاكمة، بمدينة ليون الفرنسية، خلال فترة الإغلاقات لمنع تفشي "كوفيد 19"، في شهر أيار/ مايو 2020.

وأظهرت جلسات الاستماع بالقضية، أن المتهم الذي يدعى بنيامين سي والبالغ 41 عاماً، كان يلعب عبر الإنترنت لعبة "سكرابل" في منزله، بينما كانت جارته، وهي طالبة تدعى روماني وتبلغ 21 عامًا، في الطابق السفلي من المبنى، تحتفل في منزلها مع مجموعة من أصدقائها على أنغام الموسيقى.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم اقتحم منزل الضحية وبحوزته سكين وهددها بالطعن، بسبب صوت الموسيقى المرتفع، لترد عليه الضحية بالقول: "أنت مجنون"، فما كان من المتهم إلا طعنها في منطقة الشريان الفخذي، وفراره من المكان.