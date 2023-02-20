محكمة مصرية ترفض تحرير أموال البلوغر هدير عاطف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأييد التحفظ على أموال البلوجر المصرية هدير عاطف وطليقها بلال فاروق واثنين آخرين، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منهم على القرار.

وكان النائب العام أمر بمنع البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين المتهمين بالنصب على المواطنين، من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم أو سندات، بالبيع أو التنازل.

وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق مع المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات بالنصب على المواطنين وغسل الأموال.