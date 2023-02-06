تزايد استهداف اللصوص للسيارات الحديثة التي تعمل دون مفتاح

وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية، على سبيل المثال، أن هذا النوع من "العبث بالإشارة" يمثل 36% من عمليات اقتحام المركبات، بزيادة 13% عن العام الماضي.

وقال ديف هاولز من الشركة: "أقفال التوجيه القديمة هي حل أمني رائع، في كثير من الأحيان، يكون مجرد وجود قفل توجيه على السيارة بمثابة رادع".

ومع تزايد سرقات السيارات، سلطت شركة تأمين الضوء على كيفية قيام المجرمين بتغيير تكتيكاتهم للحصول على عدد متزايد من السيارات.