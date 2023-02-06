تزايد استهداف اللصوص للسيارات الحديثة التي تعمل دون مفتاح
تتزايد مبيعات أقفال عجلات القيادة الخاصة بالسيارات، في الفترة الأخيرة، بسبب سعي مالكي السيارات وسائقيها لمنع اللصوص من استهداف سياراتهم الحديثة التي تعمل بدون مفتاح.
وشهدت شركة "Halfords" لتجارة السيارات بالتجزئة ارتفاع مبيعات أجهزة الأمان بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي.
وتسمح المفاتيح اللاسلكية للسائقين بفتح السيارات وتشغيلها بضغطة زر، ولكن يمكن للمحتالين اختراقها بجهازين ينسخان الإشارة ويخدعان السيارة، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية، على سبيل المثال، أن هذا النوع من "العبث بالإشارة" يمثل 36% من عمليات اقتحام المركبات، بزيادة 13% عن العام الماضي.
وقال ديف هاولز من الشركة: "أقفال التوجيه القديمة هي حل أمني رائع، في كثير من الأحيان، يكون مجرد وجود قفل توجيه على السيارة بمثابة رادع".
ومع تزايد سرقات السيارات، سلطت شركة تأمين الضوء على كيفية قيام المجرمين بتغيير تكتيكاتهم للحصول على عدد متزايد من السيارات.
وفحصت "Aviva" بيانات المطالبات ووجدت أن السيارات المزودة بتقنية التشغيل دون مفتاح تزيد احتمالية تعرضها للقرص بمقدار الضعف عن تلك التي لا تحتوي على هذه الميزات.
ويتبع بيان شركة التأمين تقارير مختلفة عن ارتفاع هذا النوع من الجرائم، حيث يستخدم المجرمون "تكتيكات الترحيل" لتكرار الإشارة الصادرة عن قاعدة مفاتيح السيارة لسرقة المركبات دون دق ناقوس الخطر.
ووفق الصحيفة، أصبح المجرمون وقحين بشكل متزايد حيث يتخلى المزيد منهم عن غطاء الظلام ويقدمون على سرقة المركبات في وضح النهار.
وأتاح وجود المزيد من طرز السيارات التي تعمل بتقنية تشغيل دون مفتاح للمجرمين توسيع نطاق المركبات المعرضة لهذا النوع من السرقة.