30 حكمًا نهائيًا.. تفاصيل حبس المنتج المصري وليد منصور
ألقت قوات الأمن المصرية قبل أيام، القبض على المنتج ومنظم الحفلات المصري وليد منصور، غرب العاصمة المصرية القاهرة، وتم احتجازه في أحد أقسام الشرطة.
وتداولت أنباء حول تورط منصور في قضايا نصب، وصدرت فيها أحكام نهائية، بعضها يتولى المحامي المصري ياسر قنطوش، الادعاء فيها.
وتواصلت "إرم نيوز" مع المحامي قنطوش، للكشف عن تفاصيل حبس منصور، حيث كشف أن المنتج المصري عليه 30 حكمًا واجبة النفاذ، يتولى هو الادعاء فيها، إضافة إلى أضعاف هذا الرقم لأشخاص آخرين.
وأضاف قنطوش: "تم ترحيل المنتج ومنظم الحفلات وليد جمال منصور شعلان، الشهير بـ وليد منصور، إلى قسم مدينة نصر، لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقه".
وأشار قنطوش، إلى أن هناك أحكامًا على وليد منصور، منذ عدة أعوام، لكنه لم يبالِ بها ولم يسعَ لتسوية الأمور مع خصومه، مؤكدًا أن منصور، حصل على أموال بالملايين من أكثر من جهة وشخص من أجل التعاون في أعمال، ولم تتم تلك الأعمال، ومع ذلك رفض المنتج المصري رد المبالغ التي حصل عليها، ما دفع خصومه إلى مقاضاته.
ونفى المحامي المصري ما تردد حول إخلاء سبيل وليد منصور، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإفراج عنه إلا في حال تسوية الأمر مع المدعين ودفع الأموال التي حصل عليها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منصور، بعد مشاجرة اندلعت بينه وبين أحد خصومه الذي توجد بينهما خلافات مالية، وبالكشف تبين وجود أحكام نهائية على منصور.