30 حكمًا نهائيًا.. تفاصيل حبس المنتج المصري وليد منصور

وأشار قنطوش، إلى أن هناك أحكامًا على وليد منصور، منذ عدة أعوام، لكنه لم يبالِ بها ولم يسعَ لتسوية الأمور مع خصومه، مؤكدًا أن منصور، حصل على أموال بالملايين من أكثر من جهة وشخص من أجل التعاون في أعمال، ولم تتم تلك الأعمال، ومع ذلك رفض المنتج المصري رد المبالغ التي حصل عليها، ما دفع خصومه إلى مقاضاته.

ونفى المحامي المصري ما تردد حول إخلاء سبيل وليد منصور، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإفراج عنه إلا في حال تسوية الأمر مع المدعين ودفع الأموال التي حصل عليها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منصور، بعد مشاجرة اندلعت بينه وبين أحد خصومه الذي توجد بينهما خلافات مالية، وبالكشف تبين وجود أحكام نهائية على منصور.