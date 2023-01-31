الكويت.. محكمة الجنايات تؤجل قضية المدرس المتهم بالاعتداء على أطفال للاطلاع
أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية مدرس التربية الإسلامية المتهم بالاعتداء على أطفال إلى 16 مايو للاطلاع، وفق ما أوردته صحيفة "الراي" المحلية اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن المحكمة برئاسة المستشار محمد الصانع، واجهت المتهم في ثاني قضية له، حيث تم توجيه أسئلة إليه للرد عليها.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية الحوار الذي دار بين المحكمة والمتهم، وأوردته كالتالي:
المحكمة قالت للمتهم: أنت متهم بتاريخ 6 يونيو 2022 بخطف الطفل (.....) وهتك عرضه، فأجاب المتهم بأن هذا "غير صحيح".
وسألت المحكمة ما إذا كان المتهم محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، فأجاب بـ "لا".
وتابعت المحكمة: "أنت تقول لا توجد قضايا أخرى عليك"، فرد المتهم: "لا توجد".
وأشارت المحكمة خلال مواجهة المتهم إلى إفادة النيابة العامة التي تؤكد وجود قضايا أخرى على المتهم، فرد الأخير بالقول: "قضية أخرى محكوم فيها بـ4 شهور".
وردًا على سؤال المحكمة عن "ما هي القضية؟"، أجاب المتهم بأنها قضية "خطف وهتك عرض".
وسألت المحكمة: "كيف توجه لك قضية خطف وهتك عرض وتُحكم بـ4 شهور؟"، ليوضح المتهم: "لقد صدر حكم إعدام ضدي فيها !".
وسألت المحكمة: "كيف؟ من 4 شهور إلى إعدام؟ أنت متهم في قضايا أخرى كذلك"، فأجاب المتهم بـ "لا أذكر".
وردًا على سؤال المحكمة: "من أي محكمة صدر حكم الإعدام ضدك؟"، قال المتهم إنه صادر من "محكمة أول درجة".
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت سابقًا حكمها بالإعدام شنقًا ضد المتهم في أولى القضايا الـ 50 المتهم فيها بخطف أطفال وهتك أعراضهم.