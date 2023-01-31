الكويت.. محكمة الجنايات تؤجل قضية المدرس المتهم بالاعتداء على أطفال للاطلاع

أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية مدرس التربية الإسلامية المتهم بالاعتداء على أطفال إلى 16 مايو للاطلاع، وفق ما أوردته صحيفة "الراي" المحلية اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن المحكمة برئاسة المستشار محمد الصانع، واجهت المتهم في ثاني قضية له، حيث تم توجيه أسئلة إليه للرد عليها.