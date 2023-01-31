تواصل التحقيقات لحل لغز الوفاة الغامضة للسعودي عبدالرحمن العنزي في أمريكا

واختفى الشاب العنزي البالغ من العمر 30 عاماً أثناء تواجده بأحد المناطق السياحية في مدينة كليفلاند، حيث تصدّر اسمه حديث وسائل الإعلام والمدونين، قبل أن يتم تداول أنباء تشير إلى العثور عليه غريقاً في إحدى البحيرات.

وقال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إن "السلطات المحلية في المدينة الأمريكية أكدت أن عبدالرحمن توفي غرقاً، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية"، لافتاً إلى أن "السلطات بما فيها الشرطة في المدينة لم تعطِ أي تفاصيل عن القضية حتى الآن".

وأوضح المراسل بأن "عبدالرحمن الموجود في كليفلاند منذ 3 أشهر لا يجيد اللغة الإنجليزية، وقد أُشير إلى هذا الأمر في بعض المصادر الإعلامية المحلية بأنه لا يتقن اللغة وبالتالي قد تكون للقضية ملابسة معينة لها علاقة بعدم إتقانه اللغة، وربما عدم معرفته بتفاصيل البلدة التي كان يقيم فيها".