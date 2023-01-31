تواصل التحقيقات لحل لغز الوفاة الغامضة للسعودي عبدالرحمن العنزي في أمريكا
تواصل السلطات المحلية في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي، الذي اختفى في ظروف غامضة منذ يوم الخميس الماضي قبل أن يتم إعلان العثور على جثته يوم الأحد.
واختفى الشاب العنزي البالغ من العمر 30 عاماً أثناء تواجده بأحد المناطق السياحية في مدينة كليفلاند، حيث تصدّر اسمه حديث وسائل الإعلام والمدونين، قبل أن يتم تداول أنباء تشير إلى العثور عليه غريقاً في إحدى البحيرات.
وقال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إن "السلطات المحلية في المدينة الأمريكية أكدت أن عبدالرحمن توفي غرقاً، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية"، لافتاً إلى أن "السلطات بما فيها الشرطة في المدينة لم تعطِ أي تفاصيل عن القضية حتى الآن".
وأوضح المراسل بأن "عبدالرحمن الموجود في كليفلاند منذ 3 أشهر لا يجيد اللغة الإنجليزية، وقد أُشير إلى هذا الأمر في بعض المصادر الإعلامية المحلية بأنه لا يتقن اللغة وبالتالي قد تكون للقضية ملابسة معينة لها علاقة بعدم إتقانه اللغة، وربما عدم معرفته بتفاصيل البلدة التي كان يقيم فيها".
وأشار مراسل "الإخبارية" إلى تعامل السلطات مع حادثة اختفاء الشاب، قائلاً إن "السلطات تتعامل في مثل هذه الحالات بناءً على تقديم بلاغ وقرائن، وإن السلطات المحلية في تلك الليلة حاولت أن تصل إلى حل لفك هذا اللغز ولم يكن بوسعها أي أفق يمكِنها من حله، لا سيما أنه جاء تزامناً مع مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية على يد فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً".
وكانت شرطة مدينة كليفلاند قد أصدرت بيانا، يوم الأحد، أعلنت فيه اختفاء العنزي، الذي شوهد آخر مرة في الـ27 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأعلنت حينها أن العنزي، الذي وضعت اسمه الأول "عبدول"، شوهد آخر مرة في الساعة الـ10 صباحًا برفقة بعض الأصدقاء في إحدى المناطق السياحية في المدينة، التي تطل على بحيرة.
وكان المفقود العنزي قد خرج مع أصدقائه في الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتوجهوا إلى البحيرة، وعندما همّوا بالمغادرة صباحا لم يكن عبدالرحمن موجودا.
وذكرت الشرطة أن أصدقاء العنزي بحثوا عنه، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه.
وقال بدر فلاح العنزي، شقيق عبدالرحمن، في مداخلة سابقة مع قناة "أم بي سي": "أخي عبدالرحمن يبلغ من العمر 30 سنة، متزوج ولديه أبناء، موظف حكومي، ذهب برفقة شقيقي بندر كمرافق لزراعة الكبد في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الحكومة، تقريبا منذ 3 أشهر وهم مقيمون هناك".
وأضاف "أن ابن خالهم، الذي يدرس الطب في الولايات المتحدة، زارهم للاطمئنان على صحة بندر، وبعدما خرج من عند بندر دعاه عبدالرحمن على العشاء، وأثناء توجههما إلى مطعم، أراد عبدالرحمن دخول دورة المياه، وكانوا قرب البحيرة، فتوقف ابن خاله في الطريق، وقال عبدالرحمن لابن خاله إنه يريد دخول دورة المياه، بينما ظل ابن خاله ينتظره في السيارة نحو ربع ساعة، لكنه لم يعد".