السلطات التونسية تحقق في حادثة "رضيعة بكيس نفايات"

بدأت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تحقيقاتها في حادثة العثور على رضيعة حديثة الولادة في أحد أكياس القمامة جنوب العاصمة تونس، وهي الحادثة التي أثارت صدمة لدى الرأي العام التونسي.

وقال مصدر أمني إنّ السلطات الأمنية باشرت تحقيقاتها الأولية للتعرف على هوية والدَي الرضيعة التي عُثر عليها حية بعد نحو ساعة واحدة من ولادتها، مشيرًا إلى أنّ فرضية أن تكون الأم أنجبت هذه الرضيعة خارج إطار الزواج واردة.