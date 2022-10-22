سوريا.. شاب يطعن خطيبته ويحاول الانتحار في الشارع العام

أقدم شاب سوري، اليوم السبت، على طعن خطيبته بعدة طعنات في الشارع العام بمنطقة المزة/ الفيلات الغربية في العاصمة دمشق، ومن ثم حاول الانتحار بطعن نفسه في رقبته.

وتم إسعاف الفتاة والشاب على الفور إلى مستشفى المواساة الحكومي.

ونقلت إذاعة شام أف أم عن مدير مشفى المواساة عصام الأمين قوله: "وصل إلى المشفى اليوم شاب وفتاة مصابين بعدة طعنات سطحية وتم تقديم العلاج اللازم لهما وهما الآن بوضع صحي جيد".

وأضاف أن الشاب والفتاة في حدود الخامسة والعشرين من عمريهما.

وقالت عدة مصادر تواجدت في مكان الجريمة، إن خلافا شخصيا بين الشاب وخطيبته وراء الحادث، بحسب صفحة إذاعة "فيوز أف أم سوريا" على "فيسبوك".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن ملابسات الجريمة.