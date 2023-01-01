توقيف المقرئ الكويتي محمود الرفاعي في تونس

أكدت السلطات التونسية، اليوم الأحد، توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم المقرئ الكويتي، محمود الرفاعي، بمحافظة قفصة جنوب البلاد.

وأكد مصدر أمني تونسي لـ"إرم نيوز"، أن توقيف المجموعة جاء بأمر من النيابة العامة، وذلك بقصد التحقيق معها بتهمة "تعاطي نشاط ديني دون ترخيص".

وحسب المصدر، فإن المجموعة كان من بينها مقرئ كويتي، لافتا إلى أن التحقيقات جارية بشأن الجهة التي استدعته إلى تونس، لتعاطي "نشاط ديني".

وأشار المصدر إلى أن الموضوع بيد القضاء التونسي الذي سيكشف عن حيثيات الملف، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

من جانبها، ذكرت المحامية حنان الخميري، في وقت سابق، أن النيابة العامة بمحافظة قفصة أحالت 6 أشخاص على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهم "إرهابية"، ومن بينهم المقرئ الكويتي محمود الرفاعي.

وأوضحت الخميري في تصريح صحفي، أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من عدة جهات لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من قبل مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة واعتادوا على تنظيم هذه المسابقة في السنوات الماضية.

وقالت الخميري إن موكليها وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص (قاعة أفراح)، والقبض عليهم وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة عليا مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب)، وفق تعبيرها.