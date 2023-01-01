الأردن.. ملاحقة سيدة نشرت تسجيلا يدعي قيام موظفين بزيارة البيوت لنشر الأمراض
قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام الأردني يوم السبت، إنها تلاحق سيدة نشرت تسجيلا صوتيا ادعت خلاله قيام موظفين بزيارة البيوت بهدف نشر الأمراض.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تحقق في تسجيل جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة ادعت قيام موظفين بزيارة البيوت من أجل إجراء فحوصات فقر دم لغاية نشر الأمراض.
وأكد أن هذا التسجيل "عار عن الصحة هدفه نشر الإشاعات بطريقة يقصد بها التضليل، وأن العمل جار لتحديد هوية هذه السيدة وإحالتها للقضاء".
وأهاب بيان الأمن العام بالجميع، "عدم تداول أو إعادة نشر وإرسال مثل تلك التسجيلات المجهولة التي تهدف لإثاره الإشاعات والمعلومات المضللة بين أفراد المجتمع" على حد تعبير البيان.