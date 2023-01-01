الأردن.. ملاحقة سيدة نشرت تسجيلا يدعي قيام موظفين بزيارة البيوت لنشر الأمراض

وأكد أن هذا التسجيل "عار عن الصحة هدفه نشر الإشاعات بطريقة يقصد بها التضليل، وأن العمل جار لتحديد هوية هذه السيدة وإحالتها للقضاء".

وأهاب بيان الأمن العام بالجميع، "عدم تداول أو إعادة نشر وإرسال مثل تلك التسجيلات المجهولة التي تهدف لإثاره الإشاعات والمعلومات المضللة بين أفراد المجتمع" على حد تعبير البيان.