رجل الأعمال اليمني أحمد الشيباني يتهم ابنه بالاستيلاء على ممتلكاته

ودعا رجل الأعمال اليمني، في مقطع فيديو آخر تداوله ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات الأمنية والمختصة والمسؤولين، إلى مساعدته "حتى نقضي على هذه الفتنة في مهدها" على حد تعبيره.

ونشر المحامي، كمال القواتي، منشورًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى صفته كمحام لرجل الأعمال أحمد عبدالله الشيباني في محافظة تعز.

وقال إن الشيباني "كافح وبنى هذه المجموعة في تعز منذ سبعين سنة تقريبا وقدم الخير لأبناء تعز وبنى المساجد وأنفق أمواله في خدمة تعز وفي هذا العمر يتم خيانته من أقرب الناس إليه".