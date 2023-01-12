طعن المعلمة ريحانة بن شية من قبل تلميذ يثير جدلًا واسعًا في الجزائر

أثارت واقعة إقدام تلميذ قاصر يدرس في المرحلة المتوسطة في الجزائر على طعن معلمته ريحانة بن شية طعنة نافذة في ظهرها، جدلًا واسعًا في البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة، التي وقعت في متوسطة "الشهيد عماري السعيد" بتاكسلانت في ولاية باتنة.

وانتشرت صورٌ تعود للمعلمة ريحانة بن شية لحظة تلقيها الطعنة، وكذلك صور الأشعة للطعنة النافذة في ظهرها.