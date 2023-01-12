طعن المعلمة ريحانة بن شية من قبل تلميذ يثير جدلًا واسعًا في الجزائر
أثارت واقعة إقدام تلميذ قاصر يدرس في المرحلة المتوسطة في الجزائر على طعن معلمته ريحانة بن شية طعنة نافذة في ظهرها، جدلًا واسعًا في البلاد.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجريمة، التي وقعت في متوسطة "الشهيد عماري السعيد" بتاكسلانت في ولاية باتنة.
وانتشرت صورٌ تعود للمعلمة ريحانة بن شية لحظة تلقيها الطعنة، وكذلك صور الأشعة للطعنة النافذة في ظهرها.
وبحسب الوقائع المتداولة، فإن معلمة تدعى ريحانة بن شية قامت بطرد تلميذ من الفصل بسبب سلوكه المزعج وشغبه.
وإثر ذلك، قام التلميذ بتهديد المعلمة بالقتل، إذ أقدم على تنفيذ تهديده أمس الأربعاء في وقت الظهيرة، بعد أن رصَدَ المعلمة ريحانة في أثناء دخولها للمدرسة، إذ قفز من السور الخلفي للمدرسة وطعنها غدرًا بسكين في ظهرها.
وتم نقل المعلمة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بعد إصابتها جراء الطعنة إصابة بليغة.
ووفق المتداول، فإن التلميذ يتعاطى حبوبًا للهلوسة، فيما قام والده بتسليمه للجهات الأمنية.
ونقل موقع "أنا الجزائر" عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس في ولاية باتنة أن الجريمة وقعت بعد أن قامت المعلمة ريحانة بن شية باستدعاء ولي أمر التلميذ في العاشرة من صباح أمس الأربعاء، لتبلغه بسلوكيات ابنه.
وفي منتصف النهار، وبينما كانت المعلمة ريحانة بالقرب من الإدارة اقترب منها التلميذ في فناء المدرسة وهو يحمل بيده خنجرًا ليوجه لها ضربة في ظهرها ويلوذ بالفرار.
وذكر الموقع أن الجهات الأمنية كثفت من تحرياتها عن التلميذ، حيث تمكنت من ضبطه، وفتح تحقيق معه لكشف أسباب الجريمة.
واستنكر جزائريون عبر موقع التواصل "تويتر"، الواقعة، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة التربوية.