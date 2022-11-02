البيرو.. الشرطة تطيح بعصابة مخدرات بعد تنكرها في عيد "الهالوين"

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن أفراد الشرطة تنكروا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بزي الأبطال الخارقين، بالتزامن مع بدء الاحتفالات بأعياد "الهالوين"، وذلك بهدف ضبط هذه العصابة.

وأطلقت الشرطة على العملية اسم "مارفل" الذي يعود إلى العلامة التجارية للقصص التصويرية "كوميكس".

وفي البداية، تجول أفراد الشرطة وهم متنكرين بهيئة "الأبطال الخارقين" في شوارع ضاحية "سان خوان دي لوريجانشو" في مدينة ليما، تحت حيلة أنهم يروجون لحفل موسيقي، حتى وصلوا إلى منزل العصابة في المنطقة، واستخدموا معدات خاصة لكسر بوابته الحديدية.

واعتقد أفراد العصابة في البداية أنها كانت مزحة، إلى أن وصل 10 أفراد آخرين من الشرطة، وأقدموا على اعتقالهم.

وكشفت الشرطة في بيان، أن فريقا من الشرطة عثر في داخل المنزل، على 3500 كيسا من المخدرات ومن بينها أكياس تحتوي على الكوكايين والماريجوانا، حيث تمت مصادرتها وإلقاء القبض على أفراد العصابة المكونة من ثلاثة رجال وامرأة.

وقال مسؤول من شرطة المدينة العقيد دافيد فيلانويفا عن تفاصيل العصابة: "في هذا المنزل، كان كافة أفراد العائلة يكرسون وقتهم للترويج للمخدرات في حديقة قريبة من منزلهم، والشوارع المجاورة".

وأوضح فيلانويفا، أن هذه العصابة تبيع الكيس الواحد من الكوكايين بحوالي 330 جنيها إسترلينيا، نحو (379 دولارا أمريكيا)، بينما يبلغ سعر الكيلو من النوع الأعلى جودة للكوكايين، حوالي 1000 جنيه إسترليني، نحو (1149 دولارا أمريكيا).