مصري يعود لأحضان أسرته بعد غياب 17 عامًا (فيديو)

عمّت السعادة الغامرة على أسرة مصرية بمحافظة المنوفية المصرية، بعدما عاد إليها ابنها المفقود منذ 17 عامًا، والذي اختفى عندما كان طفلا في عمر 10 سنوات.

طريق الصدفة عبر منشور على صفحة تنوه عن المفقودين، قادت الأسرة للوصول إلى ابنها الشاب ناصر سمير الذي خرج من مدينة منوف في محافظة المنوفية المصرية مستقلا سيارة قادته إلى العاصمة القاهرة وهو في عمر أقل من 10 سنوات، ليصبح في عداد المفقودين لمدة 17 عاما.

الصدفة جعلت إحدى الأخصائيات بدور الرعاية التي سبق وأن قابلت الطفل في دور الرعاية التي أوته، أن ترى المنشور الذي ينوه عنه، لتتواصل مع الصفحة، حيث تكللت جهودها بأن يصل الطفل الذي أصبح شاباً لأسرته.