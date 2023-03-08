غضب واسع في العراق بعد "استيلاء" الوقف الشيعي على جامع سامراء الكبير

أثارت أنباء افتتاح جامع سامراء الكبير، شمالي بغداد، وتغيير اسمه إلى "صاحب الأمر" غضبا واسعا لدى الأوساط السنية، باعتبار أن المسجد تاريخي يعود لأهل السنة.

ويعود تاريخ هذا المسجد إلى نحو ألف عام، وهو ملاصق لمرقد الإمامين علي الهادي، والحسن العسكري في سامراء، وهو مغلق منذ العام 2006.