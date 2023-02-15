"المقبرة المزيفة".. حيلة جديدة للاتجار بالآثار في مصر
لجأت مجموعة من الأشخاص إلى حيلة جديدة للنصب؛ إذ أقدم أفرادها على حفر مقبرة في صحراء الفشن بمحافظة بني سويف جنوب مصر، تمتد لعدة أمتار أسفل جبل، ثم تقسيمها إلى 3 غرف بداخلها مجموعة من التماثيل الفرعونية التي تبين أنها "مزيفة"، وكذلك نقوش موجودة على جدران الحفرة تبين أنها مرسومة حديثا.
وجرى كشف الواقعة بعدما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ للنائب العام في مصر، يفيد بأن هناك حركة مريبة في جبل ما في مركز الفشن ببني سويف.
كما تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من آخرين تواصلوا معهم عبر هواتف محمولة مجهولة البيانات وصفحات التواصل الاجتماعي، بعرض فيديوهات لمقبرة وقطع أثرية مُقلدة بمنطقة آثار الحيبة بمركز الفشن.
وجرى إصدار قرار بمداهمة المكان محل البلاغ من خلال قوة من شرطة الآثار، والتي ضبطت مقبرة بداخلها قطع أثرية بمنطقة آثار الحيبة.
وتم تشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لمعاينة المكان، فاكتشفت أنه عبارة عن حفرة داخل الجبل تبدو كما لو كانت في الأصل مقبرة أثرية، وتمتد لمسافة أكثر من 15 مترًا أسفل الجبل، مقسمة إلى 3 غرف بداخلها العشرات من القطع والتماثيل الفرعونية المُصنعة.
وأكدت اللجنة أن المقبرة المزيفة مجهزة على طريقة المقابر المصرية القديمة لتصويرها والنصب على المواطنين بهدف بيعها، ووجدت على جدرانها رسومات ونقوش لا تمت للحضارة المصرية بأي صلة، والرسومات الموجودة بها منقولة عن الكتب الفرعونية.
وتبين أن القطع والتماثيل الفرعونية مختلفة الأشكال والأحجام مصنعة حديثا، وتم إتلافها تحطيما، وكذلك تحطيم الجدران المرسوم عليها نقوش وعبارات وأحرف هيروغليفية، وردم المقبرة والسرداب المؤدي إليها.
كما تبين من خلال التحقيقات، قيام المتهمين الهاربين حتى الآن، باستخدام حيلة ذكية للنصب على المواطنين، عن طريق تجهيز مكان عبارة عن شكل مقبرة أثرية أسفل الأرض منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط.
ويوجد بداخلها تابوت من الجبس وتماثيل مصنوعة يدويا وكميات من السبائك المطلية بشكل الذهب مصنوعة من الجبس، معظمها مشتراة من منطقة خان الخليلي بالقاهرة، وذلك للنصب على الطامعين في الاتجار بالآثار.
وتكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها للتوصل للمتهمين المتورطين بالحفر داخل المنطقة الأثرية، وتوسيع نطاق التحقيقات وعمليات البحث والتحري من خلال البلاغات الواردة لمديرية الأمن، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للوصول إليهم، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.