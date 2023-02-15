"المقبرة المزيفة".. حيلة جديدة للاتجار بالآثار في مصر

لجأت مجموعة من الأشخاص إلى حيلة جديدة للنصب؛ إذ أقدم أفرادها على حفر مقبرة في صحراء الفشن بمحافظة بني سويف جنوب مصر، تمتد لعدة أمتار أسفل جبل، ثم تقسيمها إلى 3 غرف بداخلها مجموعة من التماثيل الفرعونية التي تبين أنها "مزيفة"، وكذلك نقوش موجودة على جدران الحفرة تبين أنها مرسومة حديثا.

وجرى كشف الواقعة بعدما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ للنائب العام في مصر، يفيد بأن هناك حركة مريبة في جبل ما في مركز الفشن ببني سويف.

كما تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من آخرين تواصلوا معهم عبر هواتف محمولة مجهولة البيانات وصفحات التواصل الاجتماعي، بعرض فيديوهات لمقبرة وقطع أثرية مُقلدة بمنطقة آثار الحيبة بمركز الفشن.