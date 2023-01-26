مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي "طعنا" في الولايات المتحدة

كثفت شرطة فيلادلفيا الأمريكية جهودها للعثور على المشتبه بها، فيما يتعلق بجريمة طعن وقعت في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، فقد وقعت الجريمة صباح يوم الاثنين داخل أحد المباني.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على رجل، يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى.

وأعلنت عن هوية الرجل، الذي تبين أنه مبتعث سعودي يدعى وليد الغريبي.