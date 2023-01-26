مقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي "طعنا" في الولايات المتحدة
كثفت شرطة فيلادلفيا الأمريكية جهودها للعثور على المشتبه بها، فيما يتعلق بجريمة طعن وقعت في المدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، فقد وقعت الجريمة صباح يوم الاثنين داخل أحد المباني.
وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على رجل، يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى.
وأعلنت عن هوية الرجل، الذي تبين أنه مبتعث سعودي يدعى وليد الغريبي.
وتقول الشرطة إن المشتبه بها تدعى نيكول ماري رودرجز، وتبلغ من العمر 19 عاما، من كولومبس في ولاية جورجيا، وتواجه تهمة القتل العمد.
وقدمت الشرطة مواصفات المركبة التي تقودها الجانية.
فيما لم تذكر الشرطة سبب الطعن أو ما إذا كان المشتبه به يعرف الضحية.
وتم الإعلان عن مكافأة قدرها 20,000 دولار أمريكي مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال المشتبه بها نيكول.
وفي منشور تداوله مواطنون سعوديون، نقلا عما يسمى "تجمع طلبة أريزونا"، والذي أكد بدوره إنه ينقل تفاصيل الجريمة عن أحد أقرباء المجني عليه، أشاروا إلى أن المبتعث وليد كان بصدد بيع بعض قطع الأثاث على "فيسبوك" بعد انتهاء فترة ابتعاثه، لكن الذين ادعوا رغبتهم في الشراء، قتلوه ثم سرقوا ما بحوزته من مال.
كما تم تداول صورة، قيل إنها تعود للمبتعث السعودي، ضحية الجريمة.