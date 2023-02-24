بسبب القهوة.. مصرية تروي قصة نجاتها من الإعدام بعد سنوات بالبذلة الحمراء (فيديو)

وأشارت إلى أن الحزن تملك منها بعض الشيء بعدما علمت وهي داخل السجن، بإيداع ابنتيها في دار أيتام، ما أدى إلى إصابتها بـ"جلطة" في القدم.

وذكرت أن سعادة الناس من الجيران وأهالي بلدتها بحصولها على البراءة، كانت مفاجأة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن فرحتها لا توصف بعودتها إلى ابنتيها من جديد، بعد أن غابت عنهما لمدة 6 سنوات، منذ القبض عليها في العام 2017 تحديدًا.

ولفتت إلى أنها تزوجت عن حب، لكن والد زوجها هو من كان يرفض ارتباط نجله بها، مشيرة إلى أن من اتهموها بقتل زوجها هم أهله.

ولفتت إلى أن "هناك شاهد (زور)، أُوكل ربنا فيه، شهد بأنني قتلت زوجي، وبقوله ربنا يسامحك، وحقي ربنا هو إللي جابه، وسيأتي ليّ مرة ثانية في الآخرة".

وقالت: 'لبست البذلة الحمراء، وكنت في انتظار رحمة ربنا، وكان عندي يقين بأنه سيُنجيني، لأنني لم أرتكب تلك الجريمة، واتظلمت، وربنا استجاب لدعواتي".

وواصلت: "أنا اتولدت من جديد كيوم ولدتني أمي، وأشكر ربنا، والقاضي إللي حكم بالبراءة، وعرف أنني لست الجانية، وأن الشهادة ضدي كانت زورًا".

ولفتت إلى أنها أُغمي عليها بجوار زوجها عندما رأته ميتًا من الصدمة، لتجد بعد ذلك المفاجأة بأن أهله يتهمونها بقتله.