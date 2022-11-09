مداهمة مركز تجميل بالأردن تسبب بدخول سيدة للعناية المركزة

داهمت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأردنية، عمّان، إحدى عيادات التجميل الخاصة، وذلك بعد أن تسببت بدخول سيدة من جنسية عربية العناية المركزة.

ونقلت وكالة "سرايا" للأنباء عن مصدر من وزارة الصحة، أن العيادة المعنية تسببت في إدخال سيدة عربية إلى أحد المستشفيات الخاصة في حالة حرجة.

وكانت السيدة العربية دخلت العيادة لإجراء عملية شفط دهون، لكن تبين في التحقيق الأولي أن العملية تمت على يد طبيبة جلدية غير مختصة.

وأكدت المصادر أن حالة السيدة سيئة للغاية، وذلك بعد أن تعرضت للنزف نحو 8 ساعات.