شرطة دبي تضبط 28 متهمًا حاولوا ترويج 111 كغم من المخدرات

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مخططًا لـ 3 عصابات للترويج والاتجار بـ 111 كغم من المخدرات داخل الإمارات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الجمعة.

ووفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية، بلغت القيمة التسويقية لكمية المخدرات المضبوطة حوالي 32 مليون درهم "ما يزيد على 8.7 مليون دولار أمريكي" فيما أُلقي القبض على 28 متهمًا من جنسيات مختلفة.

وتنوعت المخدرات المضبوطة بين 99 كغم من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفًا و634 قرصًا، و12 كغم من مخدر الكريستال، والهيروين، والحشيش .