شرطة دبي تضبط 28 متهمًا حاولوا ترويج 111 كغم من المخدرات
أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مخططًا لـ 3 عصابات للترويج والاتجار بـ 111 كغم من المخدرات داخل الإمارات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الجمعة.
ووفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية، بلغت القيمة التسويقية لكمية المخدرات المضبوطة حوالي 32 مليون درهم "ما يزيد على 8.7 مليون دولار أمريكي" فيما أُلقي القبض على 28 متهمًا من جنسيات مختلفة.
وتنوعت المخدرات المضبوطة بين 99 كغم من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفًا و634 قرصًا، و12 كغم من مخدر الكريستال، والهيروين، والحشيش .
وأوضحت شرطة دبي أن العملية الأولى بدأت بمحاولة عصابة، الترويج والاتجار بـ 99 كغم من مخدر الكبتاغون بعدد 621 ألفًا و634 قرصًا، بقيمة سوقية تقدر بنحو 31 مليونًا و18 ألفًا و700 درهم، في مناطق مختلفة من الدولة، وأعدت فرق مكافحة المخدرات كمينًا محكمًا للمتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم .
ولفتت إلى أن العملية الثانية تمثلت بقيام شخص مجهول يستخدم رقم هاتف دولي، يروج للمواد المخدرة بين المتعاطين عن طريق إخفائها في مناطق مختلفة في الدولة، ومن خلال البحث والتحليل ومراقبة المواقع المشبوهة تم القاء القبض على المتهم الأول وبحوزته 9.7 كغم من مخدر الكريستال ومواد تستخدم في تصفية وصناعة مادة الكريستال.
وتابعت شرطة دبي، أن العملية الثالثة تمثلت بوجود شخص يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمواد المخدرة، وذلك من خلال تحديد مواقع لوضع المخدرات فيها، وبعد تحليل المعلومات والمراقبة، حددت فرق مكافحة المخدرات موقع المتهم الأول وألقت القبض عليه وبحوزته كمية لكبسولات مخدرالهيروين، وبعد تحديد بقية المتهمين، أعدت الفرق خطة محكمة وضبطت المتهمين الـ 23 وبحوزتهم كميات من مخدر الهيروين، والكريستال، والحشيش.
وأوضحت شرطة دبي أن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على جميع المجتمعات، الأمر الذي يستدعي الحذر من أفراد المجتمع، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي قد تصلهم من غرباء خارج الدولة، والإبلاغ عنها عن طريق منصة (e-Crime) أو عبر خدمة "عين الشرطة" المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني.