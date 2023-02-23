مصر.. اعتقال "عامل كشري" افتتح مركزاً طبياً لعلاج المرضى

وأضاف، أنه جارِ عرض المتهم على جهات التحقيق بعد التأكد من عدم حصوله على أي مؤهلات جامعية أو تصاريح تسمح له بإدارة وتشغيل المركز الطبي.

وتبين من خلال التحريات قيام عامل الكشري بدعوة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة إلى الاستفادة من خبرات مركزه الطبي في العلاج.

وظهر صاحب المركز في بعض الصور التي تم الترويج من خلالها للمركز مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي وسماعة طبية "معلناً توصله لعلاج تليف الرئة".

من ناحيته، نفى تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، حصول الشخص المشار إليه على أي مؤهلات طبية، أو تصريح بممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء.