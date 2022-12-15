ماسك يعتزم مقاضاة مراهق تتبع طائرته الخاصة
كشف مالك شركة تويتر أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مراهق يدير حسابا معلّقا على موقعه "تويتر"، بسبب تتبعه رحلات طائرته الخاصة.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الأربعاء، إن أغنى شخص في العالم أصدر الإعلان بعد أن ألمح إلى أن حساب تتبع الطائرات الذي يديره جاك سويني، وهو طالب في جامعة سنترال فلوريدا، هو المسؤول عن حادثة مطاردة لأسرته من قبل شخص مجهول.
وقال ماسك في تغريدة: "الليلة الماضية، السيارة التي تحمل Lil X في لوس أنجلوس تبعها مطارد مجنون يعتقد أنه أنا.. وقام لاحقا بسد الطريق على السيارة وتسلق غطاء المحرك".
وأوضح ماسك أن ابنه البالغ من العمر عامين كان في السيارة، مضيفا أنه "سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد سويني والمنظمات التي دعمت إيذاء عائلتي".
وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك نشر بعد 3 ساعات مقطع فيديو لرجل يرتدي قناعًا داخل سيارة هيونداي بيضاء مع تسمية توضيحية تقول: "هل يتعرف أي شخص على هذا الشخص أو السيارة"، لافتا الى أن الرجل المجهول الهوية هو المطارد المزعوم.
ووفقا للصحيفة، أكدت شرطة مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا أنه ليس لديها أي معلومات عن الحادث الذي ذكره ماسك.
وقررت "تويتر" تعليق حساب سويني في وقت سابق من الأربعاء وتمت إعادة تنشيطه لفترة وجيزة، ما سمح للمراهق بالضغط على ماسك لتوضيح القواعد قبل إغلاق الحساب مرة أخرى في وقت لاحق من يوم أمس.
وقال ماسك: "سيتم تعليق معلومات الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص، لأنه يعد انتهاكًا للسلامة الجسدية".