ماسك يعتزم مقاضاة مراهق تتبع طائرته ‎‎الخاصة

وقال ماسك في تغريدة: "الليلة الماضية، السيارة التي تحمل Lil X في لوس أنجلوس تبعها مطارد مجنون يعتقد أنه أنا.. وقام لاحقا بسد الطريق على السيارة وتسلق غطاء المحرك".

وأوضح ماسك أن ابنه البالغ من العمر عامين كان في السيارة، مضيفا أنه "سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد سويني والمنظمات التي دعمت إيذاء عائلتي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك نشر بعد 3 ساعات مقطع فيديو لرجل يرتدي قناعًا داخل سيارة هيونداي بيضاء مع تسمية توضيحية تقول: "هل يتعرف أي شخص على هذا الشخص أو السيارة"، لافتا الى أن الرجل المجهول الهوية هو المطارد المزعوم.