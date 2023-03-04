السعودية.. تنفيذ حد الحرابة بحق "تكفيري" قتل رجل أمن

وأوضح البيان أن "محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي، (سعودي الجنسية)، أقدم على الاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله، وقتله عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه، وإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن أثناء أدائهم مهام عملهم، والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها، وشراء وحيازة أسلحة وذخيرة والتدرب عليها للاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن، معتنقًا المنهج التكفيري المؤيد للأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، والثناء على منفذيها".

وتابع البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".