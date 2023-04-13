وزير العمل العراقي يقيم دعوى قضائية ضد مطعم استغل كلمته للترويج

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الخميس، بإقامة دعوى قضائية ضد أحد المطاعم أمام المحكمة المختصة، استغل كلمة له للترويج.

ووفق موقع "الموازين" المحلي، فقد تم اجتزاء كلام لوزير العمل خلال حضوره مأدبة إفطار لدار المسنين في العاصمة بغداد.

وفي التفاصيل، قال المستشار الإعلامي في الوزارة كاظم العطواني: "فوجئنا بمقطع فيديو ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم الذي أقيم فيه مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في دار الرشاد بحضور الوزير".

وأضاف: "أثناء المأدبة طلبت إدارة المطعم من الوزير رأيه في المطعم، وبعفوية تامة أثنى على عملهم وأشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع منه جزءاً وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج، الأمر الذي يخالف السياقات الأدبية".

وأكد المستشار العطواني أنه بناء على ذلك تمت إقامة دعوى قضائية ضد إدارة المطعم المعني لاستغلالها حديثا خاصا واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير.