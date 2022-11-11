العثور على جنين غير مكتمل النمو قرب حاوية في الكويت
عثر رجال الأمن في الكويت، على جثة جنين غير مكتمل النمو داخل كيس قرب حاوية في إحدى المناطق السكنية في محافظة حولي.
وتم العثور على جثة الجنين عقب إبلاغ مواطنة للجهات الأمنية بوجود كيس ملوث بالدماء قرب حاوية إلى جوار منزلها في منطقة سلوى.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن مصدر أمني إن "رجال الأمن والطب الشرعي انتقلوا إلى منطقة سلوى إثر البلاغ المقدَم من المواطنة وتبين لهم وجود جثة لجنين داخل الكيس".
وأوضح المصدر الأمني أن "الجثة غير مكتملة النمو، وأنه في الشهر الرابع تقريبا، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية شبهة جنائية، وإخطار المباحث للتحري عن الحادثة".
وسبق أن سجَل البلد الخليجي الذي يقطنه 4 مليون و500 ألف نسمة، 66% منهم وافدون، حوادث مشابهة لأجنة وأطفال رضَع تم رميهم في حاويات القمامة.
ومن تلك الحوادث إقدام عاملة منزلية في محافظة حولي، في شهر أيلول/ سبتمبر العام 2021، على التخلص من جثة جنينها الذي أنجبته من حمل "سفاح" في سلة قمامة.
وتم اكتشاف أمر العاملة آنذاك من قبل كفيلها الذي نقلها إلى المستشفى بسبب مضاعفات الألم، وأبلغ إدارة المستشفى أنها كانت حاملا وبأنه عثر على جثة الجنين داخل كيس في سلة قمامة.
وقبلها بأسابيع، أقدمت عاملة هندية، على نحر مولودها بعد أن أنجبته في منزل كفيلها الكويتي في منطقة سعد العبدالله في محافظة الجهراء.
وروى مصدر أمني لموقع "جرائم ومحاكم" المحلي حينها بعض التفاصيل بشأن الحادثة، حيث قال "إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن أفاد فيه بأن خادمته وضعت مولودا دون أن يكون لديه علم مسبق بحملها، وعند توجه رجال الأمن وجدوا أن المولود متوفى وعلى رقبته آثار نحر".
وأشار المصدر آنذاك إلى انتظار تماثل الخادمة للشفاء، تمهيدا لتصنيف القضية من خلال استجوابها حول احتمال أنها أقدمت على نحر المولود أم أنه تعرض لقطع في رقبته خلال قيامها بولادته بشكل خاطئ داخل المنزل.