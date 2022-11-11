العثور على جنين غير مكتمل النمو قرب حاوية في الكويت

عثر رجال الأمن في الكويت، على جثة جنين غير مكتمل النمو داخل كيس قرب حاوية في إحدى المناطق السكنية في محافظة حولي.

وتم العثور على جثة الجنين عقب إبلاغ مواطنة للجهات الأمنية بوجود كيس ملوث بالدماء قرب حاوية إلى جوار منزلها في منطقة سلوى.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن مصدر أمني إن "رجال الأمن والطب الشرعي انتقلوا إلى منطقة سلوى إثر البلاغ المقدَم من المواطنة وتبين لهم وجود جثة لجنين داخل الكيس".

وأوضح المصدر الأمني أن "الجثة غير مكتملة النمو، وأنه في الشهر الرابع تقريبا، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية شبهة جنائية، وإخطار المباحث للتحري عن الحادثة".