محكمة أردنية تغرم السفارة الإسرائيلية في عمّان نصف مليون دولار

وأضاف أن "المدعي ماهر فارس محمد إبراهيم، أقام دعوى ضد السفارة الإسرائيلية في عمّان موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبدل فوات كسب، وبدل نقص القدرة على الكسب".

ووفق الدعوى، قام رجل أمن إسرائيلي موظف في سفارة تل أبيب في عمّان بإطلاق عدة عيارات نارية، ما أدى إلى وفاة محمد الجواودة وبشار الحمارنة، وإصابة الشاب ماهر إبراهيم، وكذلك إصابة مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية، الذي يعتقد أنه مالك الشقة، وأطلق عليها "حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن".

وحينها، قالت مصادر أمنية في العاصمة الأردنية إن "شخصين قُتلا أثناء شجار وقع في منزل مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية"، حيث يقع المنزل المذكور في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمّان.