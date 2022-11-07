السعودية.. شرطة الرياض تضبط متورطين بإطلاق نار بسبب المخدرات

قال الأمن العام في السعودية، إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على ثمانية مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات.

وأوضح بيان الأمن أن الحادثة نتجت عنها إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى.

وأضاف البيان أنه "بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات".

كما تابع البيان أنه جرى إيقاف المتورطين في تلك الحادثة "واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية متهمين آخرين وجارٍ استكمال القبض عليهم".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حريقا في مركبة فارهة، بينما يُسمع إطلاق نار متواصل في المكان.

وأثارت مقاطع الفيديو تلك ردود فعل واسعة بين المدونين السعوديين، وسط دعوات للقبض على المتورطين، قبل أن تكشف الشرطة تفاصيل الحادثة.