العراق.. تحرير امرأة والقبض على خاطفيها في الديوانية

أعلنت الشرطة العراقية، يوم الأحد، عن تحرير امرأة مختطفة في إحدى مناطق محافظة الديوانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "قسم شرطة النجدة في مديرية شرطة المحافظة، حرر امرأة من خاطفَيْها في منطقة الحي الجمهوري بالقرب من جامع الحكيم فجر الأحد".

وأضاف الموقع نقلا عن بيان صادر من الشرطة العراقية، أن "متهمين اثنين خَطفا امرأة وبعد الإبلاغ عن طريق الاتصال بالشرطة 104، تم نشر نقاط التفتيش وتعميم أوصاف العجلة (المركبة) وتمكنت النجدة من تحرير المرأة المختطفة".

وتابع البيان أنه عُثر بحوزة المتهمَين على "مبلغ من المال قدره مليون وخمسمئة وخمسون ألف دينار، و100 دولار أمريكي"، بالإضافة إلى "4 أجهزة موبايل مختلفة الأنواع وأمبولات تستخدم للتعاطي".