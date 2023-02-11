بـ6 زجاجات بنزين.. مصرية تقتل زوجها حرقا في الشرقية
أقدمت ربة منزل مصرية على قتل زوجها بطريقة بشعة، حيث أحرقت جسده بالنار بعد وضع مخدر له في العصير وتقييده في السرير.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً يُفيد باشتعال النيران في منزل بقرية المجفف بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، ومصرع شخص بداخله.
وتبين من خلال التحريات أن الحريق بفعل فاعل، وأن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بأن وضعت له مخدرا في العصير، ثم تقييده في السرير ووضع مادة لاصقة على فمه.
وأقدمت الزوجة المتهمة بعد ذلك على سكب 6 زجاجات بنزين على جسد زوجها المجني عليه، وإشعال النيران فيه، ثم فرت هاربة إلى منزل أسرتها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على المتهمة، التي اعترفت خلال التحقيقات معها أمام النيابة بارتكابها الجريمة بدعوى سوء معاملة المجني عليه لها.
وقالت الجانية خلال التحقيقات إن زوجها طردها خارج المنزل قبل الواقعة بـ3 أيام، وتركها في الشارع حتى الساعة الثالثة صباحًا، ما دفعها للانتقام منه.
وأمرت النيابة المصرية بحبس الزوجة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بتسليم جثمان المجني عليه لذويه لدفنه.