بـ6 زجاجات بنزين.. مصرية تقتل زوجها حرقا في الشرقية

أقدمت ربة منزل مصرية على قتل زوجها بطريقة بشعة، حيث أحرقت جسده بالنار بعد وضع مخدر له في العصير وتقييده في السرير.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغاً يُفيد باشتعال النيران في منزل بقرية المجفف بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، ومصرع شخص بداخله.