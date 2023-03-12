إدانة كويتي اعتدى على طبيب في مركز نفسي وكسر جمجمته بأداة حديدية
أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، مواطناً من متعاطي المواد المخدرة، لاعتدائه على طبيب في مركز الكويت للصحة النفسية، وكسر جمجمته بأداة حديدية في حادثة مضى عليها عام كامل.
وقضت المحكمة بسجن المواطن لمدة 10 أعوام، لاعتدائه العنيف على الطبيب المصري المقيم الذي خضع إثر ذلك الاعتداء لعمل جراحي، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى آذار/ مارس العام 2022، عقب إحضار المعتدي على الطبيب إلى مركز الصحة النفسية إثر مشاجرة وقعت في جزيرة فيلكا حيث ثارت شكوك حول إمكانية تعاطيه إحدى المواد المخدرة.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية آنذاك إن "المعتدي غافل رجال الشرطة عند إحضاره للمركز، وبدأ بالاعتداء على الطبيب وضربه بأداة في يده على رأس الطبيب ما أدى لإصابته البليغة في الجمجمة".
واستنكرت الجمعية الطبية حينها ما تعرَض له الطبيب، وأبدت استياءها من تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء لا سيما في المستشفى النفسي، وطالبت وزارة الصحة بتحرك عاجل على أعلى المستويات للحد من هذه الاعتداءات.
وتعتبر الجمعية الطبية الكويتية التي أنشئت عام 1963، أول جمعية مهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تضم أكثر من 16500 طبيب وطبيبة، يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الكويت.