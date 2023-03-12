إدانة كويتي اعتدى على طبيب في مركز نفسي وكسر جمجمته بأداة حديدية

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، مواطناً من متعاطي المواد المخدرة، لاعتدائه على طبيب في مركز الكويت للصحة النفسية، وكسر جمجمته بأداة حديدية في حادثة مضى عليها عام كامل.

وقضت المحكمة بسجن المواطن لمدة 10 أعوام، لاعتدائه العنيف على الطبيب المصري المقيم الذي خضع إثر ذلك الاعتداء لعمل جراحي، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت.