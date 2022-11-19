مصري يتلقى صدمة عمره بعد زفافه على زوجته
عقد شاب مصري قرانه وأقام حفل زفافه على إحدى الفتيات، وبعد أيام نشر صورة تجمعهما عبر حسابه في موقع فيسبوك، لتتوالى الصدمات بعد ذلك.
واكتشف الشاب ويدعى حسام أن زوجته التي تعرف عليها عبر فيسبوك أيضاً، واشتعلت بينهما قصة حب سريعة انتهت بزفافهما، أنها متزوجة من رجل آخر وأنها أقامت ضده دعوى خلع.
ونشر الشاب صورا تجمعه بعروسه عبر فيسبوك كحال أي شخص يتفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل، ليتفاجأ بأحد المحامين يخبره بأن عروسه الجديدة طلبت منه في وقت سابق إقامة دعوى خلع على أحد الأشخاص، لكنه لم يوافق لضيق وقته.
وحاول العريس مساءلة زوجته وإجبارها على الاعتراف بالحقيقة إلا أنها أنكرت ذلك، ولم يهدأ الزوج وظل يبحث بنفسه عن حقيقة الأمر حتى تأكد من صدق المحامي، وأن زوجته ليست بكراً، بحسب "القاهرة 24".
وحاول الرجل أن يجد حلاً مع أسرة زوجته بعد أن واجهها بالأوراق المثبتة لاسترجاع إيصال الأمانة والذهب الذي قدمه لها خلال فترة الخطوبة إلا أنهم رفضوا ذلك.
وقرر الزوج تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، واتهام زوجته بالتزوير والتدليس.