مصري يتلقى صدمة عمره بعد زفافه على زوجته

واكتشف الشاب ويدعى حسام أن زوجته التي تعرف عليها عبر فيسبوك أيضاً، واشتعلت بينهما قصة حب سريعة انتهت بزفافهما، أنها متزوجة من رجل آخر وأنها أقامت ضده دعوى خلع.

ونشر الشاب صورا تجمعه بعروسه عبر فيسبوك كحال أي شخص يتفاعل مع متابعيه عبر مواقع التواصل، ليتفاجأ بأحد المحامين يخبره بأن عروسه الجديدة طلبت منه في وقت سابق إقامة دعوى خلع على أحد الأشخاص، لكنه لم يوافق لضيق وقته.