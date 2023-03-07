العثور على 343 مهاجراً غير نظامي بشاحنة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية الإثنين أنّها عثرت في شرق البلاد على مقطورة شاحنة بداخلها 343 مهاجراً غير نظامي، بينهم 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إنّ المهاجرين يتحدّرون من غواتيلاما وهندوراس والسلفادور والإكوادور، وبينهم بعض العائلات، لكن بينهم أيضاً "103 قاصرين غير مصحوبين، معظمهم من غواتيمالا".